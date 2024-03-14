Президент Европарламента Роберта Метсола согласилась с намерением законодательного органа подать в суд на Европейскую комиссию из-за её решения разморозить миллиарды евро для Венгрии в конце прошлого года.

Об этом сообщает агентство dpa, а также Euronews, пишет "Европейская правда".

О решении Метсолы стало известно после её встречи с лидерами политических групп Европарламента в Страсбурге.

Именно глава Европарламента имеет окончательное право подавать иски против других институтов в Суд ЕС.

Конечный срок подачи иска – 25 марта.

В декабре прошлого года ЕК разблокировала 10,2 млрд евро из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии, выплата которых была заморожена из-за беспокойства относительно ситуации с правами человека и верховенством права в стране.

Решение было принято за день до саммита ЕС, на котором лидеры должны были обсудить новую помощь Украине и начало переговоров о вступлении страны – шаги, которые премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал заблокировать.

Решение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен разморозить средства встретило негативную реакцию со стороны депутатов Европарламента, которые обвинили ее в том, что она поддалась на шантаж Орбана.

В начале марта стало известно, что Венгрии удалось разблокировать еще около двух миллиардов евро средств Европейского Союза после того, как правительство премьер-министра Виктора Орбана выполнило требования Европейской комиссии относительно образовательной подготовки и гендерного равенства.