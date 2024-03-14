Єврокомісія захищає своє рішення щодо розморожених мільярдів для Угорщини

У Європейській комісії на тлі повідомлень про можливий позов з боку Європарламенту назвали законним рішення щодо розморожених 10,2 мільярда євро для Угорщини.

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив представник Єврокомісії Крістіан Віганд, повідомляє "Європейська правда".

Він розповів, що Єврокомісія отримала повідомлення від Європарламенту щодо намірів подати позов.

Віганд зазначив, що Угорщина "надала всі докази, яких вимагала комісія, щоб продемонструвати незалежність своєї судової системи".

"Комісія вважає, що діяла відповідно до законодавства ЄС, і буде відстоювати своє рішення перед Судом ЄС", – додав він.

ЗМІ раніше повідомили, що президентка Європарламенту Роберта Метсола погодилася з наміром законодавчого органу подати до суду на Європейську комісію через її рішення розморозити мільярди євро для Угорщини наприкінці минулого року.

У грудні минулого року ЄК розблокувала 10,2 мільярда євро з фондів ЄС, призначених для Угорщини, виплата яких була заморожена через занепокоєння щодо ситуації з правами людини та верховенством права в країні.

Рішення було прийнято за день до саміту ЄС, на якому лідери мали обговорити нову допомогу Україні та початок переговорів про вступ країни – кроки, які прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожував заблокувати.

Рішення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн розморозити кошти зустріло негативну реакцію з боку депутатів Європарламенту, які звинуватили її в тому, що вона піддалася на шантаж Орбана.

На початку березня стало відомо, що Угорщині вдалося розблокувати ще близько двох мільярдів євро коштів Європейського Союзу після того, як уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана виконав вимоги Європейської комісії стосовно освітньої підготовки та гендерної рівності.