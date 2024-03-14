Еврокомиссия защищает свое решение по размороженным миллиардам для Венгрии

В Европейской комиссии на фоне сообщений о возможном иске со стороны Европарламента назвали законным решение о размороженных 10,2 млрд евро для Венгрии.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, сообщает "Европейская правда".

Он рассказал, что Еврокомиссия получила сообщение от Европарламента о намерениях подать иск.

Виганд отметил, что Венгрия "предоставила все доказательства, которых требовала комиссия, чтобы продемонстрировать независимость своей судебной системы".

"Комиссия считает, что действовала в соответствии с законодательством ЕС, и будет отстаивать свое решение перед Судом ЕС", – добавил он.

СМИ ранее сообщили, что президент Европарламента Роберта Метсола согласилась с намерением законодательного органа подать в суд на Европейскую комиссию из-за ее решения разморозить миллиарды евро для Венгрии в конце прошлого года.

В декабре прошлого года ЕК разблокировала 10,2 млрд евро из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии, выплата которых была заморожена из-за беспокойства относительно ситуации с правами человека и верховенством права в стране.

Решение было принято за день до саммита ЕС, на котором лидеры должны были обсудить новую помощь Украине и начало переговоров о вступлении страны – шаги, которые премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал заблокировать.

Решение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен разморозить средства встретило негативную реакцию со стороны депутатов Европарламента, которые обвинили ее в том, что она поддалась на шантаж Орбана.

В начале марта стало известно, что Венгрии удалось разблокировать еще около двух миллиардов евро средств Европейского Союза после того, как правительство премьер-министра Виктора Орбана выполнило требования Европейской комиссии относительно образовательной подготовки и гендерного равенства.