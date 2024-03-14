Бундестаг знову не підтримав постачання Україні ракет Taurus

Німецький Бундестаг відхилив резолюцію, ініційовану опозиційним блоком ХДС/ХСС, щодо постачання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

495 депутатів Бундестагу у четвер не підтримали постачання німецької крилатої ракети Taurus, тоді як підтримали тільки 190 законодавців.

Питання про постачання Україні ракет Taurus поставила на голосування опозиційна фракція ХДС/ХСС.

Як повідомляли ЗМІ, резолюція містить заклик до уряду Німеччини "нарешті задовольнити український запит на поставку крилатих ракет Taurus із наявних запасів Бундесверу в максимально можливому обсязі і без зволікань".

Раніше голова проурядової фракції "Зелених" у Бундестазі Брітта Гассельманн заявляла, що політична сила відхилить пропозицію опозиційного блоку ХДС/ХСС про надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Нагадаємо, 22 лютого 2024 року Бундестаг також не підтримав опозиційну резолюцію із закликом надати Україні Taurus.