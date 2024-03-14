Уряд Британії дав нове визначення екстремізму на тлі посилення пропалестинських протестів

Британський уряд у четвер опублікував нове офіційне визначення поняття "екстремізм" та заявив, що групам, які отримають цей ярлик, буде заборонено отримувати державне фінансування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Уряд визначив екстремізм як "пропаганду або просування ідеології, заснованої на насильстві, ненависті або нетерпимості", яка має на меті знищити права й свободи інших або "підірвати, перевернути або замінити британську систему ліберальної парламентської демократії та демократичних прав".

Цей крок є відповіддю на сплеск повідомлень про антисемітизм та антимусульманську мову ворожнечі, а також на те, що Лондон називає зростанням радикалізації в Британії після початку військової операції Ізраїлю в Газі у відповідь на напад терористичного угруповання ХАМАС.

Міністр у справах громад Майкл Гоув вказав, зокрема, на загрози з боку крайніх правих та ісламських екстремістів, які "прагнуть відокремити мусульман від решти суспільства та створити поділ всередині мусульманських громад".

"Ми жодним чином не маємо наміру обмежувати свободу вираження поглядів, релігії чи переконань, але уряд не може бути в такому становищі, коли ми, свідомо чи ні, спонсоруємо, субсидуємо чи підтримуємо будь-яким чином організації чи окремих осіб, які виступають проти свобод, якими ми дорожимо", – сказав Гоув у парламенті.

За його словами, нове визначення не спрямоване на припинення протестів.

"Це визначення стосується лише уряду та дає зрозуміти, що ми будемо тримати ці організації на відстані витягнутої руки, щоб вони не могли отримати вигоду від доступу до уряду та його фондів", – сказав він.

До груп, які викликають занепокоєння згідно з новим визначенням, Гоув відніс Британський націонал-соціалістичний рух, неонацистську організацію, та Мусульманську асоціацію Британії – британську філію "Мусульманського братства".

Очікують, що уряд опублікує список таких організацій в найближчі тижні. Нові правила не криміналізують і не забороняють ці групи.

Втім, критики стверджують, що таврування ненасильницьких груп як екстремістських може підірвати свободу слова та віросповідання, а також створити ризик несправедливого переслідування деяких людей, наприклад, мусульман, і призвести до ще більшого розколу в суспільстві.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у зверненні 1 березня виступив проти "екстремістських сил, які намагаються розірвати нас на частини", коментуючи зростання злочинності, пов’язаної з пропалестинськими протестами.

Це сталось на тлі того, як стало відомо, що члени парламенту Великої Британії побоюються за власну безпеку після погроз та образ на свою адресу через військову операцію, яку Ізраїль проводить у секторі Гази.