Правительство Британии дало новое определение экстремизма на фоне усиления пропалестинских протестов

Британское правительство в четверг опубликовало новое официальное определение понятия "экстремизм" и заявило, что группам, которые получат этот ярлык, будет запрещено получать государственное финансирование.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Правительство определило экстремизм как "пропаганду или продвижение идеологии, основанной на насилии, ненависти или нетерпимости", которая имеет целью уничтожить права и свободы других или "подорвать, перевернуть или заменить британскую систему либеральной парламентской демократии и демократических прав".

Этот шаг является ответом на всплеск сообщений об антисемитизме и антимусульманском языке вражды, а также на то, что Лондон называет ростом радикализации в Британии после начала военной операции Израиля в Газе в ответ на нападение террористической группировки ХАМАС.

Министр по делам общин Майкл Гоув указал, в частности, на угрозы со стороны крайне правых и исламских экстремистов, которые "стремятся отделить мусульман от остального общества и создать разделение внутри мусульманских общин".

"Мы никоим образом не намерены ограничивать свободу выражения взглядов, религии или убеждений, но правительство не может быть в таком положении, когда мы, сознательно или нет, спонсируем, субсидируем или поддерживаем каким-либо образом организации или отдельных лиц, выступающих против свобод, которыми мы дорожим", – сказал Гоув в парламенте.

По его словам, новое определение не направлено на прекращение протестов.

"Это определение касается только правительства и дает понять, что мы будем держать эти организации на расстоянии вытянутой руки, чтобы они не могли получить выгоду от доступа к правительству и его фондам", – сказал он.

К группам, которые вызывают беспокойство согласно новому определению, Гоув отнес Британское национал-социалистическое движение, неонацистскую организацию, и Мусульманскую ассоциацию Британии – британский филиал "Мусульманского братства".

Ожидается, что правительство опубликует список таких организаций в ближайшие недели. Новые правила не криминализируют и не запрещают эти группы.

Впрочем, критики утверждают, что клеймение ненасильственных групп как экстремистских может подорвать свободу слова и вероисповедания, а также создать риск несправедливого преследования некоторых людей, например, мусульман, и привести к еще большему расколу в обществе.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в обращении 1 марта выступил против "экстремистских сил, которые пытаются разорвать нас на части", комментируя рост преступности, связанной с пропалестинскими протестами.

Это произошло на фоне того, как стало известно, что члены парламента Великобритании опасаются за собственную безопасность после угроз и оскорблений в свой адрес из-за военной операции, которую Израиль проводит в секторе Газа.