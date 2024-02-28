ЗМІ: Британські парламентарі побоюються за свою безпеку після погроз через війну в Газі

Члени парламенту Великої Британії побоюються за власну безпеку після погроз та образ на свою адресу через військову операцію, яку Ізраїль проводить у секторі Гази.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters заявили понад 10 неназваних британських політиків.

За їхніми словами, останнім часом образи посилилися. А принаймні один із законодавців назвав це фактором, який вплинув на його рішення не балотуватися на новий термін у парламенті на виборах, що відбудуться пізніше цього року.

Усі вони говорили на умовах анонімності, оскільки побоюються, що розголошення їхніх імен збільшить кількість погроз та образ, зазначає агентство.

Як вказує Reuters, у Британії навіть політики, яким не звикати до образ з боку громадськості, кажуть, що тон став "потворним й небезпечним", а дехто побоюється, що атмосфера може легко скотитися до насильства.

У публікації йдеться, що багато хто з них розглядає можливість вжити заходів для захисту, наприклад, носити бронежилети на засіданнях або будувати безпечні кімнати.

У середу міністерство внутрішніх справ оголосило про виділення 31 мільйона фунтів (39 млн доларів) на забезпечення нових заходів безпеки для законодавців та інших посадових осіб. У відомстві кажуть, що ці кошти будуть використані для захисту "демократичних процесів".

Попри те, що минулого тижня вдалося зняти з порядку денного надзвичайно напружене голосування щодо припинення вогню, а рівень зловживань дещо знизився, деякі депутати вирішили залишити парламент, заявивши, що загрози стали нестерпними.

Законодавці також пам'ятають про смерть двох їхніх колег, одного з яких у 2016 році вбив правий екстреміст, а іншого у 2021 році – ісламіст.

Неназваний депутат від лейбористів, який тепер стежить за тим, де він сидить у громадському транспорті, сказав, що поліція порадила йому встановити перегородку в офісі його виборчого округу, щоб люди, які чекають на зустріч із ним, не могли швидко до нього підійти.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заперечив, що в лавах консерваторів, яких він представляє, виникли ісламофобські тенденції, заявивши, що коментарі депутата-однопартійця Лі Андерсона були неприйнятними.

Згідно з нещодавнім опитуванням громадської думки, проведеним YouGov, консервативна партія Сунака зазнає приголомшливої поразки на виборах, що мають пройти цього року.

Ріші Сунак, який має право призначити вибори, коли захоче, але не пізніше січня 2025 року, наголосив, що його "робоче припущення" полягає в тому, що вибори відбудуться в другій половині 2024 року.

У липні рейтинг підтримки Сунака серед усіх британців упав до найнижчого рівня з моменту призначення на посаду.