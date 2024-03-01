Прем’єр Британії засудив сплеск екстремізму на тлі посилення пропалестинських протестів

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у зверненні 1 березня виступив проти "екстремістських сил, які намагаються розірвати нас на частини", коментуючи зростання злочинності, пов’язаної з пропалестинськими протестами.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Виступаючи на Даунінг-стрит, Сунак заявив про "шокуюче зростання екстремістських підривних дій і злочинності" і додав, що "тепер ціллю стала сама наша демократія".

Окремо британський прем’єр прокоментував результати довиборів в окрузі Рочдейл, що відбулися 29 лютого. На них із помітним відривом переміг висуванець лівої Робітничої партії Джордж Гелловей, який присвятив свій результат "Газі".

Сунак назвав вибори в Рочдейлі "більш ніж тривожними" і додав, що "наші вулиці захопили невеликі групи, які вороже ставляться до наших цінностей".

Говорячи про пропалестинські протести, він окремо попередив, що Британія скочується до "правління натовпу", закликаючи поліцію використовувати наявні в неї повноваження для стримування екстремістських виступів.

У середу Міністерство внутрішніх справ Британії оголосило про виділення 31 мільйона фунтів (39 млн доларів) на забезпечення нових заходів безпеки для законодавців та інших посадових осіб. У відомстві кажуть, що ці кошти будуть використані для захисту "демократичних процесів".

Це сталось на тлі того, як члени парламенту Великої Британії побоюються за власну безпеку після погроз та образ на свою адресу через військову операцію, яку Ізраїль проводить у секторі Гази.