Прем'єрка Латвії: Якщо РФ переможе Україну, це вплине на США

Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня заявила, що відмова підтримати Україну та перемога Росії в її загарбницькій війні матиме глобальний вплив, зокрема і на США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв'ю Bloomberg у Вашингтоні.

"Якщо Росія переможе, ці наслідки вплинуть на весь світ – і на Сполучені Штати, а не тільки на Європу", – переконана Сіліня.

Як відомо, республіканці, які дотримуються жорсткої лінії, не підтримали запит Байдена на надання надзвичайної допомоги Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів США.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями сказав, що палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в суттєво інакшому вигляді, аніж вже схвалений Сенатом.

Перед цим ЗМІ повідомили, що спікер Палати представників США Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників від республіканців, які займаються питаннями національної безпеки, працюють над розробкою власного пакету допомоги Україні. Серед пропозицій, що обговорюють, – розглядати частину невійськової допомоги як вид кредиту.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в уряді України готові погодитись на фіндопомогу від США в кредит, щоб прискорити її схвалення в Конгресі.

У Державному департаменті США, коментуючи ідею про допомогу у вигляді кредиту, заявили, що "обтяжувати Україну мільярдним зовнішнім боргом" в умовах повномасштабної війни не є доречним.