ЗМІ: Спікер Джонсон з республіканцями готують власний пакет підтримки України

Спікер Палати представників США Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників від республіканців, які займаються питаннями національної безпеки, працюють над розробкою власного пакету допомоги Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NBC News з посиланням на три поінформовані джерела.

За даними джерел, ці плани перебувають на попередній стадії та ще далекі від остаточного формування, втім, республіканці, які підтримують Україну, хочуть підготувати законопроєкт, як тільки Конгрес затвердить черговий пакет фінансування уряду 22 березня.

Як стверджують два співрозмовника NBC News, подальше очікування може відсунути ухвалення критично важливої допомоги для України на квітень, враховуючи заплановані двотижневі канікули в Конгресі наприкінці березня.

Серед пропозицій, що обговорюють, – розглядати частину невійськової допомоги як вид кредиту, заявили голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майк Маккол та сенатор від республіканців Ліндсі Грем.

За словами Маккола, російські активи, арештовані урядом США через санкції, також можуть бути використані як застава для кредитів Києву. Він додав, що цей план також може мати "щедру систему погашення", щоб допомогти Україні.

Надання кредитів як частина пакету покликане зменшити занепокоєння ультраправого крила у Палаті представників, які критикували мільярдні обсяги американської допомоги Києву та заявили, що не підтримають подальшу витрату грошей американських платників податків без довгострокового плану перемоги у війні.

Маккол зазначив, що пропозиція щодо використання активів РФ зробить її принаймні частково відповідальною за оплату витрат на відбудову України. Він вказав, що це "дуже популярна ідея в Палаті представників".

Своєю чергою, Грем вважає, що висловлена найімовірнішим кандидатом в президенти від республіканців Дональдом Трампом ідея про перетворення частини допомоги Києву на кредит, допоможе розблокувати Палату представників.

"Можливо, доведеться додати трохи більше гуманітарної допомоги, щоб залучити демократів, але перетворіть це на позику, і, можливо, ми зможемо це зробити", – додав сенатор.

Днями повідомляли, що у Конгресі США вже цього тижня може початися збір підписів за те, щоб поставити законопроєкт про допомогу Україні та іншим партнерам на голосування в Палаті представників в обхід спікера Майка Джонсона.

Раніше Джонсон зірвав двопартійний пакет підтримки України, запропонований Сенатом, але залишив двері відкритими для нового двопартійного пакета зовнішньої допомоги, де Маккол взяв на себе провідну роль у спробах доопрацювати пропозицію про новий проєкт та досягти консенсусу серед однопартійців, щоб ухвалити пакет до кінця березня або у квітні.

Перед цим спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.