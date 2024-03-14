Премьер Латвии: Если РФ победит Украину, это повлияет на США

Премьер Латвии Эвика Силиня заявила, что отказ поддержать Украину и победа России в ее захватнической войне будет иметь глобальное влияние, в том числе и на США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в интервью Bloomberg в Вашингтоне.

"Если Россия победит, эти последствия повлияют на весь мир – и на Соединенные Штаты, а не только на Европу", – убеждена Силиня.

Как известно, республиканцы, которые придерживаются жесткой линии, не поддержали запрос Байдена на предоставление чрезвычайной помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов США.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон в общении с сенаторами-республиканцами сказал, что палата подготовит свой проект для поддержки Украины, но в существенно ином виде, чем уже одобренный Сенатом.

Перед этим СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей от республиканцев, которые занимаются вопросами национальной безопасности, работают над разработкой собственного пакета помощи Украине. Среди предложений, которые обсуждают, – рассматривать часть невоенной помощи как вид кредита.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська заявил, что в правительстве Украины готовы согласиться на финпомощь от США в кредит, чтобы ускорить ее одобрение в Конгрессе.

В Государственном департаменте США, комментируя идею о помощи в виде кредита, заявили, что "обременять Украину миллиардным внешним долгом" в условиях полномасштабной войны неуместно.