Соратницю олігарха-втікача Шора, депутатку Молдови позбавили імунітету

Парламент Молдови 14 березня позбавив депутатської недоторканності депутатку Марину Таубер, яка входила до нині розпущеної проросійської партії "Шор" і є однією із соратниць олігарха-втікача Ілана Шора.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Виконувач обов'язків генерального прокурора Молдови Іон Мунтяну звернувся на засіданні парламенту з запитом позбавити Таубер імунітету. Це необхідно, аби передати до суду справу, де її звинувачують у втручанні у здійснення правосуддя.

Справа стосується подій квітня 2023 року, коли Таубер під час засідання Апеляційної палати Кишинева у справі Шора кричала в гучномовець погрози в бік суддів і прокурора.

За позбавлення Таубер недоторканності проголосували 57 депутатів від партії влади "Дія і солідарність".

Нагадаємо, що в Молдові проти Марини Таубер порушили ще одну кримінальну справу. Її звинувачують у тому, що вона дозволила незаконне фінансування політичної партії "Шор" організованою злочинною групою і брала участь у фальсифікації фінансового звіту формування за перше півріччя 2022 року, щоб приховати отримані і витрачені партією гроші.

Таубер провини не визнає і вважає те, що відбувається, політичним переслідуванням опозиції.

Проти соратниці Шора запровадили санкції в Європейському Союзі, Канаді та Сполучених Штатах.