Соратницу беглого олигарха Шора, депутата Молдовы лишили иммунитета

Парламент Молдовы 14 марта лишил депутатской неприкосновенности депутата Марину Таубер, которая входила в ныне распущенную пророссийскую партию "Шор" и является одной из соратниц беглого олигарха Илана Шора.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдовы Ион Мунтяну обратился на заседании парламента с запросом лишить Таубер иммунитета. Это необходимо, чтобы передать в суд дело, где ее обвиняют во вмешательстве в осуществление правосудия.

Дело касается событий апреля 2023 года, когда Таубер во время заседания Апелляционной палаты Кишинева по делу Шора кричала в громкоговоритель угрозы в сторону судей и прокурора.

За лишение Таубер неприкосновенности проголосовали 57 депутатов от партии власти "Действие и солидарность".

Напомним, что в Молдове против Марины Таубер возбудили еще одно уголовное дело. Ее обвиняют в том, что она разрешила незаконное финансирование политической партии "Шор" организованной преступной группой и участвовала в фальсификации финансового отчета формирования за первое полугодие 2022 года, чтобы скрыть полученные и потраченные партией деньги.

Таубер вины не признает и считает происходящее политическим преследованием оппозиции.

Против соратницы Шора ввели санкции в Европейском Союзе, Канаде и Соединенных Штатах.