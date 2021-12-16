В Італії затримали водія, який роками отримував підтримку від держави як незрячий

В Італії за підозрою в шахрайстві заарештували чоловіка, який роками отримував державну підтримку нібито через абсолютну сліпоту, проте сам вільно користувався автомобілем та їздив на скутері.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Local.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, чоловік з Палермо з 2008 року отримав не менше 170 тисяч євро як допомогу після того, як засвідчив, що він був "повністю сліпим" внаслідок вродженої проблеми.

Фінансову поліцію Італії попередили про шахрая після того, як у 2018 році чоловік продовжив права водія.

Під час перевірки влада стала свідком того, як чоловік, перебуваючи за кермом, одночасно набирав номер на телефоні, розглядав вітрини магазинів, гуляючи по жвавому торговому центру, та навчав свою доньку їздити на велосипеді.

Як повідомляє Palermo Today, 40-річного чоловіка також було помічено на скутері без страховки. Видання зазначає, що його прозвали "Берлусконі" на честь колишнього прем'єр-міністра, який мав проблеми із законом.

Читайте також Депутата Сейму Латвії оштрафували на 6000 євро за шахрайство з компенсаціями

Цей чоловік вже був відомий владі. Він був засуджений до ув'язнення терміном майже на 15 років у суді першої інстанції за участь у групі, яка влаштувала фальшиві дорожньо-транспортні пригоди з метою отримання страхових виплат. Справа перебуває на апеляції.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди