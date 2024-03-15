Пентагон: Нещодавній пакет військової допомоги Україні був унікальним випадком

У Міністерстві оборони США пояснили, що оголошення першого у цьому році пакета безпекової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів стало "унікальним випадком" на тлі блокування додаткового фінансування в Конгресі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.

Речниця Міноборони США відповіла на питання про те, чи знайдуть можливість надати Україні подібну допомогу інші відомства після того, як ці гроші з'явились в Пентагону через економію в уже укладених контрактах на заміщення переданої Києву зброї.

"Якщо будуть будь-які інші контракти, які будуть укладені в межах тендеру, ми, звичайно, дамо вам знати. Таке трапляється, але це були унікальні обставини", – зазначила Сінгх.

За її словами, міністр оборони Ллойд Остін та президент Джо Байден вважали, що важливо використати ці контракти, щоб передати Україні надзвичайний пакет допомоги в умовах наступу російської армії.

Водночас Сінгх не підтвердила, чи вирішила адміністрація США передати Україні далекобійні ракети ATACMS, про що повідомляли ЗМІ.

Нагадаємо, раніше США оголосили про передачу Україні пакета безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів – першого у 2024 році – на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.

Пакет допомоги Україні в Конгресі США застряг з осені минулого року через суперечки демократів та республіканців щодо регулювання кордону своєї країни з Мексикою.

Цей двопартійний пакет підтримки України у лютому ухвалив Сенат США, але його заблокував спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон.

За даними ЗМІ, Джонсон дав зрозуміти, що Палата представників підготує свій проєкт допомоги Україні, який може запропонувати підтримку у вигляді кредиту або ленд-лізу.