Пентагон: Недавний пакет военной помощи Украине был уникальным случаем

В Министерстве обороны США объяснили, что объявление первого в этом году пакета помощи по безопасности Украине на сумму 300 миллионов долларов стало "уникальным случаем" на фоне блокирования дополнительного финансирования в Конгрессе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

Пресс-секретарь Минобороны США ответила на вопрос о том, найдут ли возможность предоставить Украине подобную помощь другие ведомства после того, как эти деньги появились у Пентагона благодаря экономии в уже заключенных им контрактах на замещение переданного Киеву оружия.

"Если будут любые другие контракты, которые будут заключены в рамках тендера, мы, конечно, дадим вам знать. Такое случается, но это были уникальные обстоятельства", – отметила Сингх.

По ее словам, министр обороны Ллойд Остин и президент Джо Байден считали, что важно использовать эти контракты, чтобы передать Украине чрезвычайный пакет помощи в условиях наступления российской армии.

На уточняющий вопрос, имела ли армия США такие контракты, она указала, что "пока это только армия". В то же время Сингх не подтвердила, решила ли администрация США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, о чем сообщали СМИ.

Напомним, ранее США объявили о передаче Украине пакета помощи по безопасности на сумму 300 миллионов долларов – первого в 2024 году – на фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе.

Пакет помощи Украине в Конгрессе США застрял с осени прошлого года из-за споров демократов и республиканцев по регулированию границы своей страны с Мексикой.

Этот двухпартийный пакет поддержки Украины в феврале принял Сенат США, но его заблокировал спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

Он заявлял, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.