Президентка Молдови відреагувала на удар РФ по Одесі з численними жертвами

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала російський удар по Одесі, який призвів до загибелі 14 осіб, ще 46 постраждали.

Про це Санду написала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що РФ не має "жодних меж" у своїй агресивній війні проти України.

"Україна потребує термінової допомоги, щоб захистити себе і захистити мир в Європі. Моє серце з Одесою", – підкреслила президентка Молдови.

Вдень 15 березня Одеса опинилась під ракетним ударом РФ. Потужний вибух пролунав у місті близько 11:00, тоді у Повітряних силах повідомляли про ракету у напрямку міста. Після цього в Одесі чули повторний вибух.

За останніми даними, жертвами російської атаки стали 14 осіб, ще 46 постраждали.