Президент Молдовы отреагировала на удар РФ по Одессе с многочисленными жертвами
Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала российский удар по Одессе, который привел к гибели 14 человек, еще 46 пострадали.
Об этом Санду написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".
Она отметила, что РФ не имеет "никаких границ" в своей агрессивной войне против Украины.
"Украина нуждается в срочной помощи, чтобы защитить себя и защитить мир в Европе. Мое сердце с Одессой", – подчеркнула президент Молдовы.
Today in Odesa: first a Russian missile shatters homes. Then, as emergency crews rush in, a second missile hits.– Maia Sandu (@sandumaiamd) March 15, 2024
Russia’s war on Ukraine knows no bounds. Ukraine needs urgent help to defend itself and to defend peace in Europe.
My heart goes out to Odesa.
Днем 15 марта Одесса оказалась под ракетным ударом РФ. Мощный взрыв прогремел в городе около 11:00, тогда в Воздушных силах сообщали о ракете в направлении города. После этого в Одессе слышали повторный взрыв.
По последним данным, жертвами российской атаки стали 14 человек, еще 46 пострадали.