Президент Молдовы отреагировала на удар РФ по Одессе с многочисленными жертвами

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала российский удар по Одессе, который привел к гибели 14 человек, еще 46 пострадали.

Об этом Санду написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что РФ не имеет "никаких границ" в своей агрессивной войне против Украины.

"Украина нуждается в срочной помощи, чтобы защитить себя и защитить мир в Европе. Мое сердце с Одессой", – подчеркнула президент Молдовы.

Today in Odesa: first a Russian missile shatters homes. Then, as emergency crews rush in, a second missile hits.



Russia’s war on Ukraine knows no bounds. Ukraine needs urgent help to defend itself and to defend peace in Europe.



My heart goes out to Odesa.