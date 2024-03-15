Комітет міністрів Ради Європи непокоїться, що у справ Євромайдану може сплисти строк давності

Комітет міністрів Ради Європи оцінив виконання Україною рішень ЄСПЛ у справах, що стосуються подій Революції гідності 2013-14 років.

Про це йдеться у висновках Комітету, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, у Комітеті "із жалем констатували", що деякі кримінальні провадження щодо співробітників правоохоронних структур або недержавних суб'єктів, які були причетні до порушень прав людини під час зазначених подій, були припинені національними судами у зв'язку з закінченням строків давності у справах Шморгунова та інших, а також у справах Ігоря Луценка і Юрія Вербицького.

У Комітеті занепокоєні, що через десять років після подій переважна більшість кримінальних проваджень все ще перебуває на розгляді в національних судах, а деякі – на стадії досудового розслідування.

У висновках наголошують на ризиках того, що у деяких злочинів може сплисти строк давності.

Комітет закликав прискорити досудове розслідування та завершити судові провадження без подальших затримок, а також запропонував владі вивчити альтернативні заходи відшкодування шкоди для забезпечення того, "щоб припинення кримінальних проваджень у зв'язку зі спливом строку давності не призводило до потурання безкарності".

Комітет відзначив, що виплати компенсації в деяких випадках повертаються до держбюджету як незатребувані протягом одного року, і закликав владу вирішити цю проблему.

У Комітеті також висловили жаль, що значна кількість справ стосовно цих подій втратила свою актуальність. Комітет закликав владу "подвоїти свої зусилля" і довести до кінця незавершені кримінальні провадження без подальших затримок і "продовжувати ефективно інформувати громадськість про їх перебіг".

У січні 2021 року ЄСПЛ виніс рішення у справах Шморгунов та інші проти України, Луценко і Вербицький проти України, Кадура і Смалій проти України, Дубовцев та інші проти України і Воронцов та інші проти України.

Суд заявив про численні порушення прав людини та відповідальність держави Україна за смерть принаймні одного протестувальника.