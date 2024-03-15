В ОП говорят, что России точно не будет на "саммите мира"

В Офисе президента Украины заявляют о четкой позиции, что Россия, которая нарушает все международные правила и гуманитарные нормы, не будет участником первого глобального "саммита мира".

Об этом заявил в комментарии "Укринформу" заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, сообщает "Европейская правда".

По его словам, страны, которые действительно хотят достичь результата на этом саммите, согласны с тем, что РФ не должна на нем присутствовать.

"Россия, которая нарушает абсолютно все международные правила, в том числе Устав ООН, и гуманитарные нормы поведения, точно не будет на первом инаугурационном глобальном "саммите мира", – сказал Жовква.

Он отметил, результатом саммита будет выработка государствами-участниками общего видения, каким образом Украина должна достичь мира.

"Если Россия будет готова к восприятию такого плана, будет готова разделять эту общую философию стран, то мы говорим о том, что есть возможность во время второго глобального саммита говорить об определенных модальности и элементы участия представителей этого государства в совместных усилиях по достижению мира в Украине", – добавил заместитель руководителя ОП.

Жовква также подчеркнул, что во время переговоров президентов Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана на прошлой неделе позиция Украины "была четко доказана".

Напомним, Эрдоган ранее заявлял, что "мирные планы, которые исключают Россию, не дадут никаких результатов". В то же время в РФ заявили, что не будут участвовать в "саммите мира", если ее представителей туда вдруг решат пригласить.

Швейцария согласилась организовать "саммит мира" по просьбе Украины, о чем оба государства объявили 15 января во время визита Владимира Зеленского в Берн. Обе страны уже начали работу над встречей, но ряд деталей, таких как дата мероприятия и перечень участников, еще не были согласованы.

Зеленский намекнул, что Россию на глобальный "саммит мира" приглашать не будут.