Вірменія підпише новий документ про співпрацю з Євросоюзом

Вірменія розробляє новий документ щодо співпраці з Євросоюзом, підписання якого планується в липні.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Вірменії Паруйр Ованесян, якого цитує агентство Арменпрес, повідомляє "Європейська правда".

Він розповів, що наразі розробляються нові напрямки співпраці та нові програми, які з'явилися в результаті ознайомчої місії, що відбулася в листопаді минулого року.

Також, за словами заступника міністра, реалізується Угода про всеосяжне і розширене партнерство Вірменія-ЄС.

"Зараз, разом із цими двома процесами і вираженням нашого політичного зближення, розробляється новий документ, деякі питання щодо нього обговорювалися в Раді партнерства Вірменія-ЄС та на інших робочих рівнях. Ми очікуємо, що в травні отримаємо новий проєкт, який, імовірно, буде ухвалено до липня", – сказав Ованесян.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію, що пропонує розглянути можливість надання Вірменії кандидатського статусу на вступ у ЄС.

Після чого вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив, що ця резолюція має стати предметом обговорення у Вірменії.

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