Туск после трагедии в Одессе призвал спикера Джонсона наконец одобрить помощь Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал спикера Палаты представителей США Майка Джонсона наконец сделать шаги для одобрения помощи Украине, посоветовав ему посмотреть на последствия ударов РФ по Одессе.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

Сообщение Дональда Туска появилось днем 16 марта. К этому времени число погибрих в Одессе в результате российских ракетных ударов возросло до 21 – в больнице умер еще один раненый сотрудник ГСЧС.

"Посмотрите на Одессу, спикер Джонсон. Сколько еще вам нужно аргументов, чтобы принять решение?", – спросил Туск.

Look at Odessa, @SpeakerJohnson!How many more arguments do you need to take a decision?