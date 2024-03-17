Макрон сказав, чи відповість на дзвінок Путіна

Президент Франції Емманюель Макрон відповів на питання про свої дії у разі телефонного дзвінка від глави Кремля Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю журналісткам Наталії Мосейчук та Юлії Галушці.

Зокрема, Макрон зазначив, що планує відповісти на можливий дзвінок Путіна, щоб послухати, "що він пропонуватиме".

"Я вважаю, що роль Франції – бути "нервом війни", як казав Черчилль. Треба з одного боку передати Україні все необхідне, щоб посилити її обороноздатність, але при цьому сприяти деескалації. Нам потрібно вийти на сталий і справедливий мир", – підкреслив він.

Французький президент додав, до Путіна треба донести, що єдиними можливими переговорами можуть бути переговори між лідерами України та РФ.

Він зазначив, що України має продовжуватися, і у нього "немає жодної наївності щодо кремлівського режиму".

Раніше Макрон пояснив, як він прийшов до ідеї щодо розміщення іноземних військ на території України.

Детальніше про це – у статті: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну.