Макрон пояснив, як він прийшов до ідеї щодо іноземних військ в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон пояснив, як він прийшов до ідеї щодо розміщення іноземних військ на території України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю журналісткам Наталії Мосейчук та Юлії Галушці.

Макрону нагадали, що він на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну намагався підтримувати контакти з главою Кремля Владіміром Путіним, на що той відповів, що робив це "поки було можливо".

Але після низки резонансних масових злочинів російських окупаційних військ, зокрема, масового вбивства в Бучі французький президент зрозумів, що "війна вступила в нову фазу".

"І я дуже довго розумував з цього приводу і прийшов до висновку, що сьогодні ситуація дуже складна. Ми всі захоплені тим, що робить український народ. Росія зорганізувалась на довгострокову війну, а у 2024 році на міжнародній арені дуже багато невизначеності щодо перспектив у цій війні. І тому нам треба не тільки визначати, як іти до миру, але і яким буде цей справжній мир, який забезпечуватиме безпеку України і Європи. І саме тому був потрібен цей новий імпульс, щоб пришвидшити допомогу", – зазначив Макрон.

За його словами, "якщо ворог каже, що в нього лімітів немає, то чому ми повинні говорити, що в нас є ці ліміти".

"Ми маємо мету не допустити перемогу Росії у цій війні. І саме тому ми продовжуватимемо бути пліч-о-пліч з Україною, тому що не буде миру в Європі, якщо Україна капітулює", – додав Макрон.

Раніше Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

Французькі політики накинулися на Макрона після його свіжого інтерв’ю щодо підтримки України.

Водночас міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що західні країни, зокрема й США, не повинні бути повністю проти ідеї введення військ в Україну, якщо ситуація там погіршиться.

Детальніше про це – у статті: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну.