Макрон сказал, ответит ли на звонок Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на вопрос о своих действиях в случае телефонного звонка от главы Кремля Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью журналисткам Наталье Мосейчук и Юлии Галушке.

В частности, Макрон отметил, что планирует ответить на возможный звонок Путина, чтобы послушать, "что он будет предлагать".

"Я считаю, что роль Франции – быть "нервом войны", как говорил Черчилль. Надо с одной стороны передать Украине все необходимое, чтобы усилить ее обороноспособность, но при этом способствовать деэскалации. Нам нужно выйти на устойчивый и справедливый мир", – подчеркнул он.

Французский президент добавил, до Путина надо донести, что единственными возможными переговорами могут быть переговоры между лидерами Украины и РФ.

Он отметил, что Украина должна продолжаться, и у него "нет никакой наивности в отношении кремлевского режима".

Ранее Макрон объяснил, как он пришел к идее о размещении иностранных войск на территории Украины.

Подробнее об этом – в статье: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.