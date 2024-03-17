Укр Рус Eng

Макрон: Розбіжності з Шольцом щодо України стосуються стилю, а не політики

Неділя, 17 березня 2024, 13:47

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що між ним і канцлером Німеччини Олафом Шольцом немає конфлікту попри нещодавні розбіжності щодо бачення ситуації з війною РФ проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон сказав в інтерв'ю газеті Le Parisien, яке наводить dpa.

Водночас французький президент визнав, що у них із Шольцом різні стилі.

"Між мною і канцлером ніколи не було жодних проблем. У нас багато спільного з точки зору цілей і ситуації. Відрізняється лише спосіб їх втілення, тому що стратегічні культури наших країн відрізняються", – зазначив Макрон.

Інформація про розбіжності між лідерами з’явилась після заяв Макрона про можливе розгортання іноземних військ в Україні в майбутньому.

У наступні дні Шольц кілька разів заперечив йому і заявив, що не відправлятиме німецьких солдатів в Україну.

У відповідь Макрон запропонував зустрітися.

"Я хотів приїхати до Німеччини дуже швидко, щоб не було ніяких дискусій про нібито стратегічні розбіжності: їх не існує", – сказав він.

При цьому Макрон продовжує наполягати на тому, що іноземні війська можуть знадобитися.

"Можливо, в якийсь момент – я не бажаю цього, я не буду ініціювати це – буде необхідно провести операції на землі, якими б вони не були, щоб протистояти російським силам. Сила Франції в тому, що ми можемо це зробити", – додав французький президент.

Напруженість у німецько-французьких відносинах викликає занепокоєння серед соціал-демократів канцлера Олафа Шольца – на їхню думку, це шкодить підтримці України у війні.

Водночас Стефан Сежурне вважає, що між Францією та Німеччиною немає розколу, незважаючи на очевидні розбіжності між президентом Емманюелем Макроном та канцлером Олафом Шольцом щодо України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Шольц Макрон