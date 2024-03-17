Макрон: Розбіжності з Шольцом щодо України стосуються стилю, а не політики

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що між ним і канцлером Німеччини Олафом Шольцом немає конфлікту попри нещодавні розбіжності щодо бачення ситуації з війною РФ проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон сказав в інтерв'ю газеті Le Parisien, яке наводить dpa.

Водночас французький президент визнав, що у них із Шольцом різні стилі.

"Між мною і канцлером ніколи не було жодних проблем. У нас багато спільного з точки зору цілей і ситуації. Відрізняється лише спосіб їх втілення, тому що стратегічні культури наших країн відрізняються", – зазначив Макрон.

Інформація про розбіжності між лідерами з’явилась після заяв Макрона про можливе розгортання іноземних військ в Україні в майбутньому.

У наступні дні Шольц кілька разів заперечив йому і заявив, що не відправлятиме німецьких солдатів в Україну.

У відповідь Макрон запропонував зустрітися.

"Я хотів приїхати до Німеччини дуже швидко, щоб не було ніяких дискусій про нібито стратегічні розбіжності: їх не існує", – сказав він.

При цьому Макрон продовжує наполягати на тому, що іноземні війська можуть знадобитися.

"Можливо, в якийсь момент – я не бажаю цього, я не буду ініціювати це – буде необхідно провести операції на землі, якими б вони не були, щоб протистояти російським силам. Сила Франції в тому, що ми можемо це зробити", – додав французький президент.

Напруженість у німецько-французьких відносинах викликає занепокоєння серед соціал-демократів канцлера Олафа Шольца – на їхню думку, це шкодить підтримці України у війні.

Водночас Стефан Сежурне вважає, що між Францією та Німеччиною немає розколу, незважаючи на очевидні розбіжності між президентом Емманюелем Макроном та канцлером Олафом Шольцом щодо України.