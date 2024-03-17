Макрон: Разногласия с Шольцом по Украине касаются стиля, а не политики

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что между ним и канцлером Германии Олафом Шольцем нет конфликта, несмотря на недавние разногласия относительно видения ситуации с войной РФ против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макрон сказал в интервью газете Le Parisien, которое приводит dpa.

В то же время французский президент признал, что у них с Шольцом разные стили.

"Между мной и канцлером никогда не было никаких проблем. У нас много общего с точки зрения целей и ситуации. Отличается лишь способ их воплощения, потому что стратегические культуры наших стран отличаются", – отметил Макрон.

Информация о разногласиях между лидерами появилась после заявлений Макрона о возможном развертывании иностранных войск в Украине в будущем.

В последующие дни Шольц несколько раз возразил ему и заявил, что не будет отправлять немецких солдат в Украину.

В ответ Макрон предложил встретиться.

"Я хотел приехать в Германию очень быстро, чтобы не было никаких дискуссий о якобы стратегических разногласиях: их не существует", – сказал он.

При этом Макрон продолжает настаивать на том, что иностранные войска могут понадобиться.

"Возможно, в какой-то момент – я не желаю этого, я не буду инициировать это – будет необходимо провести операции на земле, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать", – добавил французский президент.

Напряженность в немецко-французских отношениях вызывает беспокойство среди социал-демократов канцлера Олафа Шольца – по их мнению, это вредит поддержке Украины в войне.

В то же время Стефан Сежурне считает, что между Францией и Германией нет раскола, несмотря на очевидные разногласия между президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером Олафом Шольцем по Украине.