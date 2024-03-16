Укр Рус Eng

Британія: російські "вибори" на окупованих територіях України незаконні

Субота, 16 березня 2024, 14:54

Британія нагадала, що організація Росією голосування на "президентських виборах" на окупованих територіях України є незаконною. 

Як пише "Європейська правда", заяву з цього приводу опублікувало МЗС Сполученого Королівства.

"Росія не має легітимних підстав проводити вибори на суверенних територіях України у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та Криму. Ці території залишаються частиною України", – наголосили в МЗС Британії. 

Сполучені Штати ще у п’ятницю засудили організацію Росією "виборів" на окупованих територіях.

У спільній заяві осуд висловили і майже 60 країн ООН.

Президент Європейської ради Шарль Мішель наперед саркастично привітав Путіна з "перемогою на виборах", наголосивши, що цей процес неможливо вважати демократичним волевиявленням.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Росія Велика Британія