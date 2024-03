Британія: російські "вибори" на окупованих територіях України незаконні

Британія нагадала, що організація Росією голосування на "президентських виборах" на окупованих територіях України є незаконною.

Як пише "Європейська правда", заяву з цього приводу опублікувало МЗС Сполученого Королівства.

"Росія не має легітимних підстав проводити вибори на суверенних територіях України у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та Криму. Ці території залишаються частиною України", – наголосили в МЗС Британії.

Russia has no legitimate basis to hold elections on the sovereign Ukrainian territory of Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Luhansk and Crimea.



These areas are a part of Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/gXrh6AX3Yb