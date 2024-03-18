Молдовські уніоністи закликали вигнати з країни посла РФ

Національна партія Молдови закликала вигнати з країни посла Росії у зв’язку з організацією голосування на "виборах" Путіна у Придністров’ї без згоди Кишинева.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

PNM, яку очолює Драгош Галбург, обурилася відкриттям у непідконтрольному регіоні шести російських виборчих дільниць для "виборів" Путіна та заявила, що після цього Молдова має вислати з країни посла Росії Олега Васнєцова.

Галбур назвав дії Москви кричущим порушенням міжнародного права та образою суверенітету Молдови.

"Настав час продемонструвати, що ми більше не будемо терпіти подібні порушення і рішуче налаштовані захищати національні інтереси", – заявив лідер політсили.

Уніоністи – маловпливова політична сила. Партія виступає за об’єднання Молдови з Румунією та закликає під час ініційованого президенткою референдуму щодо вступу країни у ЄС запитати також, чи підтримали б громадяни вступ до ЄС і НАТО шляхом об’єднання з Румунією.

Читайте також: На третину проросійські: як у Молдові співіснують рух до ЄС, війна та підтримка союзу з Росією,

а також дивіться інтерв'ю з новим очільником МЗС Молдови про війну з РФ, Придністров'я та підтримку України.