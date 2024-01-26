Санду почала консультації про майбутній референдум щодо вступу Молдови у ЄС

Президентка Молдови Мая Санду почала консультації з експертною спільнотою щодо організації майбутнього референдуму про вступ країни у ЄС.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Першу публічну консультацію провели 25 січня, на неї запросили журналістів, експертів з громадянського суспільства і лідерів думок.

В адміністрації Санду зазначили, що найближчим часом організують ще кілька таких подій, залучаючи також бізнес і діячів культури.

Мая Санду заявила, що "Молдова на вирішальному етапі", оскільки країни-члени вже підтримали рішення про початок переговорів.

"Тепер настала черга для наших громадян сказати, що вони хочуть цього", – зазначила вона.

24 грудня Санду запропонувала парламенту організувати референдум щодо вступу Молдови у ЄС і вважає, що таке голосування можна провести восени 2024 року.

Президентка також заявляла, що очікує спроб РФ дестабілізувати ситуацію в країні навесні цього року, у розпал передвиборчої кампанії перед президентськими виборами.

Нагадаємо, нещодавно у Молдові з’явилося окреме міністерство європейської інтеграції. Його очолила державний секретар МЗС Крістіна Герасимов.