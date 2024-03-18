Молдовские унионисты призвали выгнать из страны посла РФ

Национальная партия Молдовы призвала изгнать из страны посла России в связи с организацией голосования на "выборах" Путина в Приднестровье без согласия Кишинева.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Партия, которую возглавляет Драгош Галбур, возмутилась открытием в неподконтрольном регионе шести российских избирательных участков для "выборов" Путина и заявила, что после этого Молдова должна выслать из страны посла России Олега Васнецова.

Галбур назвал действия Москвы вопиющим нарушением международного права и оскорблением суверенитета Молдовы.

"Пришло время продемонстрировать, что мы больше не будем терпеть подобные нарушения и решительно настроены защищать национальные интересы", – заявил лидер политсилы.

Унионисты – маловлиятельная политическая сила. Партия выступает за объединение Молдовы с Румынией и призывает во время инициированного президентом референдума по вступлению страны в ЕС спросить также, поддержали бы граждане вступление в ЕС и НАТО путем объединения с Румынией.

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