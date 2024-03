Президент Латвії іронічно відреагував на намальовану "перемогу" Путіна на виборах

Офіційна Рига заявила, що не сприймає як справжні вибори процес голосування, організований у Росії, та "переобрання" Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прокоментував оголошену "перемогу" очільника Кремля фразою "Вибори. Які вибори?".

Міністр закордонних справ Кріш’яніс Каріньш також наголосив, що організований у Росії процес волевиявлення не можна вважати демократичними виборами.

"Виборам" у Росії бракує будь-якої демократичної легітимності, вони втратили значення. Особа, відповідальна за найбільш криваву війну у Європі з часів Другої світової, продовжує правити як президент Росії", – відреагував він.

In Russia, “elections” lack any democratic legitimacy and have lost their purpose. Person responsible for the bloodiest war in Europe since the WWII continues his reign as the president of Russia.