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Президент Латвії іронічно відреагував на намальовану "перемогу" Путіна на виборах

Понеділок, 18 березня 2024, 10:36

Офіційна Рига заявила, що не сприймає як справжні вибори процес голосування, організований у Росії, та "переобрання" Владіміра Путіна. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прокоментував оголошену "перемогу" очільника Кремля фразою "Вибори. Які вибори?". 

Міністр закордонних справ Кріш’яніс Каріньш також наголосив, що організований у Росії процес волевиявлення не можна вважати демократичними виборами.

"Виборам" у Росії бракує будь-якої демократичної легітимності, вони втратили значення. Особа, відповідальна за найбільш криваву війну у Європі з часів Другої світової, продовжує правити як президент Росії", – відреагував він. 

Голова МЗС Литви також заявив, що російські вибори неможливо вважати легітимними і вони "схожі на трагічний фарс".

Варшава також заявила, що президентські "вибори" в Росії не можна вважати законними, вільними і чесними.

Президент Євроради ще у перший день голосування саркастично привітав Путіна з майбутньою безальтернативною "перемогою". 

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