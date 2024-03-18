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Президент Латвии иронично отреагировал на нарисованную "победу" Путина на выборах

Понедельник, 18 марта 2024, 10:36

Официальная Рига заявила, что не воспринимает как настоящие выборы процесс голосования, организованный в России, и "переизбрание" Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал объявленную "победу" главы Кремля фразой "Выборы. Какие выборы?".

Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш также подчеркнул, что организованный в России процесс волеизъявления нельзя считать демократическими выборами.

"Выборы" в России лишены какой-либо демократической легитимности, они потеряли значение. Человек, ответственный за самую кровавую войну в Европе со времен Второй мировой, продолжает править как президент России", – отреагировал он.

Глава МИД Литвы также заявил, что российские выборы невозможно считать легитимными и они "похожи на трагический фарс".

Варшава также заявила, что президентские "выборы" в России нельзя считать законными, свободными и честными.

Президент Евросовета еще в первый день голосования саркастически поздравил Путина с предстоящей безальтернативной "победой".

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