МЗС Польщі: "Вибори" в Росії чесними та вільними не є

Президентські "вибори" в Росії не можна вважати законними, вільними і чесними, оскільки голосування проходило в умовах найжорстокіших репресій проти населення, що унеможливило вільний демократичний вибір.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Польщі, оприлюдненій 17 березня, пише "Європейська правда".

У МЗС Польщі наголосили, що, всупереч міжнародному праву, "вибори" було організовано і на тимчасово окупованих територіях України, а також в молдовському Придністров'ї та належних Грузії регіонах Цхінвалі/Південна Осетія та Абхазія.

"Таким чином організовані "вибори" не можна вважати законними, вільними і чесними", – заявили у міністерстві.

Крім того, наголошено у заяві, послідовне запровадження репресивного законодавства, що обмежує громадянські свободи і права, політично вмотивовані кримінальні справи та недопуск до участі у виборах кандидатів, які висловлюють антивоєнні погляди, означає, що ці "вибори" не можна вважати ані вільними, ані чесними.

"Польща послідовно і рішуче засуджує подібні дії. Ми також заперечуємо проти недопуску незалежних російських спостерігачів до участі у спостереженні за процесом голосування і незапрошення спостерігачів ОБСЄ", – сказано у заяві.

На особливий осуд заслуговує незаконне рішення кремлівської влади про проведення виборів на тимчасово окупованих українських територіях, заявили у Варшаві.

"Польща не визнає організацію і результати "виборів" на цих територіях. Росія має понести відповідальність за їхню організацію та проведення на українських територіях", – підкреслили дипломати

Напередодні МЗС Німеччини заявило, що російські "вибори" на окупованих територіях України є недійсними та черговим порушенням міжнародного права.

Сполучені Штати ще у п’ятницю засудили організацію Росією "виборів" на окупованих територіях.

У спільній заяві осуд висловили і майже 60 країн ООН.