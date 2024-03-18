Голова МЗС Литви: псевдовибори у Росії схожі на трагічний фарс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що організовані у Росії "вибори президента" неможливо вважати демократичним волевиявленням.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Ландсбергіс заявив, що з огляду на усі репресії та фальсифікаціїна підставі примусу, репресій і фальшувань, що відбувалися під час російських "виборів", не можна говорити про легітимність результатів таких виборів.

"Відтак ми не вважаємо і не називаємо виборами цю сфальсифіковану та зімітовану процедуру, тому що це, на жаль, більш схоже на трагічний фарс", – сказав очільник МЗС Литви.

В окремій заяві МЗС з приводу російських виборів наголосили, що російські органи влади вдавалися до протиправних дій проти представників опозиції, громадянського суспільства, придушили незалежні ЗМІ, на вибори не запросили спостерігачів ОБСЄ.

Зовнішньодипломатичне відомство зауважило, що смерть в ув’язненні критика Путіна Алексєя Навального за незрозумілих обставин, численні невиправдані випадки ув’язнення інших опонентів Кремля, переслідування дисидентів всередині Росії та за кордоном шокували світову спільноту і свідчать про прагнення російської влади змусити замовкнути будь-кого незгодного, і за таких обставин результатам "волевиявлення" у Росії бракує демократичної легітимності.

Також наголошують, що Литва не визнає результати псевдовиборів на окупованих територіях України, а також засуджує організацію голосування на окупованих територіях Грузії та Молдови.

Варшава також заявила, що президентські "вибори" в Росії не можна вважати законними, вільними і чесними.

Президент Євроради ще у перший день голосування саркастично привітав Путіна з майбутньою безальтернативною "перемогою".