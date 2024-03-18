Глава МЗС Литви не вірить, що ЄС домовиться про спільну позицію щодо західних військ в Україні

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив сумнів у тому, що країни ЄС на цей момент здатні виробити єдину позицію стосовно потенційного відправлення західних військ на територію України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це дипломат сказав, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, що проходить у понеділок.

Ландсбергіс відповідав на питання про те, чи обговорюватимуть міністри можливість вироблення єдиної позиції стосовно розміщення західних військ в Україні.

"Я не думаю, що є можливість погодити щось на кшталт цього", – сказав Ландсбергіс.

"Ми довели у минулому неспроможність домовитися з менш чутливих питань… Тож я не вірю, що ми зможемо домовитись про щось на кшталт цього", – додав очільник МЗС Литви.

Він зауважив, що позицією Литви є готовність "розглянути усі опції та бути частиною коаліції, яка допоможе Україні виграти цю війну".

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон раніше заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

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