В Естонії думають над покращенням системи сповіщень про небезпеку

У Міністерстві внутрішніх справ Естонії думають над покращенням наявної системи оповіщення населення про небезпеку через телефони.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

МВС розробляє рішення, яке дозволило б інформувати населення через смартфони швидше та незалежно від того, чи телефон переведений у беззвучний режим.

Початково система сповіщень базувалася на СМС-повідомленнях і була розрахована на оповіщення невеликої кількості людей, наприклад, населення певного району про промислову аварію. Перевагою цього методу було те, що сповіщення могли отримувати і на старі кнопкові мобільні телефони, які ще є у багатьох людей старшого віку.

Проте з’ясувалося, що СМС можуть приходити з великою затримкою, якщо розсилати їх одночасно всьому населенню країни, а саме такий сценарій довелося розглядати на випадок гіпотетичної військової загрози і повітряних тривог. Також хочуть знайти рішення, яке дозволило б "обійти" беззвучний режим на смартфоні.

У відомстві думають над технічним рішенням, яке змусило б усі телефони реагувати гучним звуковим сигналом та вібрацією.

Систему cell-broadcast не хочуть використовувати, тому що вона працює через ту ж мережу, що вже наявна система з СМС.

Тож фахівці активно зацікавилися новітньою системою оповіщень через супутниковий зв’язок через супутникову систему навігації ЄС "Галілео", до якої можливо буде приєднуватися з наступного року. Її найбільшою перевагою вважають те, що сигнал зможе пробитися до практично будь-якого ввімкненого телефона, навіть якщо він у режимі польоту.

Також в МВС Естонії готують проєкт змін до законодавства, яким хочуть запровадити вимогу проєктувати укриття у кожному великому житловому будинку чи закладі іншого типу.

Мерія Варшави анонсувала програму, в межах якої будуть створені та обладнані укриття, а також щорічно проводитимуться навчання з питань безпеки.