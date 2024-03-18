В Эстонии думают над улучшением системы оповещения об опасности

В Министерстве внутренних дел Эстонии думают над улучшением существующей системы оповещения населения об опасности через телефоны.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

МВД разрабатывает решение, которое позволило бы информировать население через смартфоны быстрее и независимо от того, переведен ли телефон в беззвучный режим.

Изначально система оповещений базировалась на СМС-сообщениях и была рассчитана на оповещение небольшого количества людей, например, населения определенного района о промышленной аварии. Преимуществом этого метода было то, что оповещения могли получать и на старые кнопочные мобильные телефоны, которые еще есть у многих людей старшего возраста.

Однако выяснилось, что СМС могут приходить с большой задержкой, если рассылать их одновременно всему населению страны, а именно такой сценарий пришлось рассматривать на случай гипотетической военной угрозы и воздушных тревог. Также хотят найти решение, которое позволило бы обойти беззвучный режим на смартфоне.

В ведомстве думают над техническим решением, которое заставило бы все телефоны реагировать громким звуковым сигналом и вибрацией.

Систему cell-broadcast не хотят использовать, потому что она работает через ту же сеть, что уже существующая система с СМС.

Поэтому специалисты активно заинтересовались новейшей системой оповещений через спутниковую связь через спутниковую систему навигации ЕС "Галилео", к которой возможно будет присоединяться со следующего года. Ее самым большим преимуществом считают то, что сигнал сможет пробиться к практически любому включенному телефону, даже если он в режиме полета.

Также в МВД Эстонии готовят проект изменений в законодательство, которым хотят ввести требование проектировать укрытие в каждом большом жилом доме или заведении другого типа.

Мэрия Варшавы анонсировала программу, в рамках которой будут созданы и оборудованы укрытия, а также ежегодно будут проводиться учения по безопасности.