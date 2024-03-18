Міністри країн ЄС ще не ухвалили рішення щодо використання прибутків від заморожених коштів РФ

Глави МЗС країн ЄС не ухвалили рішення про використання прибутків від заморожених активів РФ на користь України.

Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками засідання Ради ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Він підкреслив, що йдеться не про самі заморожені активи як такі, а про надприбутки від них.

"Наше завдання взяти їх і почати використовувати на користь України", – сказав він, додавши, що це питання обговорювалося місяцями.

"Після сьогоднішньої дискусії я побачив сильну підтримку. Деякі держави-члени хотіли більше деталей, але є сильна підтримка, щоб забрати надприбутки і використати їх на підтримку України", – сказав Боррель.

За його словами, вони можуть бути використані на військову підтримку України, а також на підтримку оборонної промисловості України.

"Я планую представити цю пропозицію рішення Ради і працюватиму з Єврокомісією для схвалення регламенту Ради ЄС, щоб держави члени обговорили конкретну пропозицію перед самітом ЄС" – зазначив Боррель.

"Не можу сказати, що була одностайність, але був сильний консенсус щодо ухвалення цього рішення", – сказав він.

Він додав, що пропозицію рішення представлять державам членам "за пару днів".

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що краще, щоб російські гроші в ЄС пішли на захист України, а не на її відбудову.