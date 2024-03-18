Министры стран ЕС еще не приняли решение об использовании доходов от замороженных средств РФ

Главы МИД стран ЕС не приняли решение об использовании доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что речь идет не о самих замороженных активах как таковых, а о сверхприбыли от них.

"Наша задача взять их и начать использовать в пользу Украины", – сказал он, добавив, что этот вопрос обсуждался месяцами.

"После сегодняшней дискуссии я увидел сильную поддержку. Некоторые государства-члены хотели больше деталей, но есть сильная поддержка, чтобы забрать сверхприбыли и использовать их на поддержку Украины", – сказал Боррель.

По его словам, они могут быть использованы на военную поддержку Украины, а также на поддержку оборонной промышленности Украины.

"Я планирую представить это предложение решение Совета и буду работать с Еврокомиссией для одобрения регламента Совета ЕС, чтобы государства члены обсудили конкретное предложение перед саммитом ЕС" – отметил Боррель.

"Не могу сказать, что было единодушие, но был сильный консенсус относительно принятия этого решения", – сказал он.

Он добавил, что предложение решения представят государствам членам "за пару дней".

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что лучше, чтобы российские деньги в ЕС пошли на защиту Украины, а не на ее восстановление.