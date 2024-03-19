Bloomberg: В ЄС готова пропозиція з використання прибутків від росактивів для України

У ЄС підготували законодавчу пропозицію, за якою Україна почне отримувати прибутки від заморожених російських суверенних активів вже у липні.

Про це стало відомо Bloomberg News, пише "Європейська правда".

Пропозиція передбачає застосування податку на непередбачений прибуток, отриманий від іммобілізованих резервів російського Центробанку, з метою використання приблизно 3 мільярдів євро на рік для фінансування поставок зброї в Україну та розвитку її оборонної промисловості.

За пропозицією, ще не визначена частка надходжень, отриманих після 15 лютого, буде перераховуватися до ЄС два рази на рік, поки не будуть зняті санкції з Росії. Спочатку кошти будуть спрямовувати до Європейського фонду миру, механізму ЄС з відшкодування вартості зброї, поставленої Києву, а також до фонду ЄС для України в бюджеті Євросоюзу.

Частина прибутку залишатиметься в центральних депозитаріях, які зберігатимуть резерви для покриття витрат на управління активами та покриття будь-яких ризиків, включаючи потенційну помсту з боку Росії.

Відповідні витрати та податок на прибуток також вираховуватимуть з доходів до того, як вони будуть перераховані. За деякими оцінками, це залишить близько 3 мільярдів євро чистого прибутку на рік.

Переважна більшість російських коштів була заморожена через бельгійський кліринговий центр Euroclear, де минулого року вони принесли близько 4,4 млрд євро прибутку.

Прибутки, отримані в минулому, будуть тимчасово утримуватися. Переказ в ЄС у цьому випадку відбудеться не раніше, ніж через п'ять років, йдеться в проєкті пропозицій.

Якщо ризики матеріалізуються, "неочікувані та надзвичайні доходи, отримані центральним депозитарієм цінних паперів до 15 лютого 2024 року, повинні бути використані в першу чергу для покриття відповідних витрат", – йдеться в одному з документів.

"Мають бути встановлені умови для передачі ЄС сум, які тимчасово утримуються, коли в них більше нема потреби", – йдеться також в документі.

Пропозицію обговорять лідери ЄС під час зустрічі в Брюсселі наприкінці цього тижня. Вона потребує одностайного схвалення всім країнами ЄС.

18 березня на зустрічі в Брюсселі глави МЗС країн ЄС обговорювали використання прибутків від заморожених активів РФ на користь України, але рішення не ухвалили.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що краще, аби заморожені російські гроші в ЄС пішли на захист України, а не на її відбудову.