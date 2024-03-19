Bloomberg: В ЕС готово предложение по использованию доходов от росактивов для Украины

В ЕС подготовили законодательное предложение, по которому Украина начнет получать доходы от замороженных российских суверенных активов уже в июле.

Об этом стало известно Bloomberg News, пишет "Европейская правда".

Предложение предусматривает применение налога на непредвиденную прибыль, полученную от иммобилизованных резервов российского Центробанка, с целью использования примерно 3 миллиардов евро в год для финансирования поставок оружия в Украину и развития ее оборонной промышленности.

По предложению, еще не определенная доля поступлений, полученных после 15 февраля, будет перечисляться в ЕС два раза в год, пока не будут сняты санкции с России. Сначала средства будут направлять в Европейский фонд мира, механизм ЕС по возмещению стоимости оружия, поставленного Киеву, а также в фонд ЕС для Украины в бюджете Евросоюза.

Часть прибыли будет оставаться в центральных депозитариях, которые будут хранить резервы для покрытия расходов на управление активами и покрытия любых рисков, включая потенциальную месть со стороны России.

Соответствующие расходы и налог на прибыль также будут вычитать из доходов до того, как они будут перечислены. По некоторым оценкам, это оставит около 3 миллиардов евро чистой прибыли в год.

Подавляющее большинство российских средств было заморожено через бельгийский клиринговый центр Euroclear, где в прошлом году они принесли около 4,4 млрд евро прибыли.

Прибыли, полученные в прошлом, будут временно удерживаться. Перевод в ЕС в этом случае произойдет не ранее, чем через пять лет, говорится в проекте предложений.

Если риски материализуются, "неожиданные и чрезвычайные доходы, полученные центральным депозитарием ценных бумаг до 15 февраля 2024 года, должны быть использованы в первую очередь для покрытия соответствующих расходов", – говорится в одном из документов.

"Должны быть установлены условия для передачи ЕС сумм, которые временно удерживаются, когда в них больше нет необходимости", – говорится также в документе.

Предложение обсудят лидеры ЕС во время встречи в Брюсселе в конце этой недели. Оно требует единодушного одобрения всеми странами ЕС.

18 марта на встрече в Брюсселе главы МИД стран ЕС обсуждали использование доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины, но решение не приняли.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что лучше, чтобы замороженные российские деньги в ЕС пошли на защиту Украины, а не на ее восстановление.