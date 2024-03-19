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Ердоган привітав Путіна, говорив з ним про мирні переговори

Вівторок, 19 березня 2024, 08:56

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав правителя Росії Владіміра Путіна з перемогою на президентських "виборах" і заявив про готовність Анкари відіграти роль у мирних переговорах щодо України.

Про це повідомила канцелярія турецького президента, пише "Європейська правда". 

Згідно з повідомленням канцелярії, "Ердоган привітав президента Путіна з перемогою на виборах". 

"Президент Ердоган заявив, що він вірить у те, що позитивний курс у турецько-російських відносинах у новому періоді продовжить посилюватися, і висловив готовність Туреччини відігравати будь-яку сприятливу роль у поверненні за стіл переговорів щодо України", – йдеться у повідомленні канцелярії.

Туреччина підтримує територіальну цілісність України й надала їй військову та політичну підтримку, але також зберігає теплі відносини з Росією і виступає проти санкцій щодо неї.

Країни Заходу розкритикували проведення "виборів" у Росії за брак прозорості і відсутність умов демократичних свобод. Вони також засудили РФ за проведення голосування на окупованих нею територіях України, Молдови та Грузії.

Ердоган періодично повторює позицію, що Анкара – за завершення війни шляхом переговорів та готова запропонувати майданчик для відповідних "переговорів".

Днями Ердоган заявив, що мирні плани, які виключають Росію, "не дадуть жодних результатів".

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Путін Ердоган