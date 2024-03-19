Эрдоган поздравил Путина, говорил с ним о мирных переговорах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил правителя России Владимира Путина с победой на президентских "выборах" и заявил о готовности Анкары сыграть роль в мирных переговорах по Украине.

Об этом сообщила канцелярия турецкого президента, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению канцелярии, "Эрдоган поздравил президента Путина с победой на выборах".

"Президент Эрдоган заявил, что он верит в то, что положительный курс в турецко-российских отношениях в новом периоде продолжит усиливаться, и выразил готовность Турции играть любую благоприятную роль в возвращении за стол переговоров по Украине", – говорится в сообщении канцелярии.

Турция поддерживает территориальную целостность Украины и предоставила ей военную и политическую поддержку, но также сохраняет теплые отношения с Россией и выступает против санкций в отношении нее.

Страны Запада раскритиковали проведение "выборов" в России за недостаток прозрачности и отсутствие условий демократических свобод. Они также осудили РФ за проведение голосования на оккупированных ею территориях Украины, Молдовы и Грузии.

Эрдоган периодически повторяет позицию, что Анкара – за завершение войны путем переговоров и готова предложить площадку для соответствующих "переговоров".

На днях Эрдоган заявил, что мирные планы, которые исключают Россию, "не дадут никаких результатов".