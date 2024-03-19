Кулеба про саміт НАТО: Працюємо, щоб зробити сильний, далекосяжний крок до членства

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про взаємодію з керівництвом і країнами НАТО щодо того, які результати для України може принести майбутній саміт альянсу у Вашингтоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час онлайн-брифінгу з представниками понад 160 ЗМІ з 65 країн світу.

"Ми активно взаємодіємо з керівництвом НАТО і з ключовими союзниками щодо того, яким має бути результат Вашингтонського саміту", – сказав Кулеба.

Він підкреслив, що Україна відповідає головному критерію членства щодо здатності захищати кордони НАТО.

"Ми старанно працюємо, щоб зробити сильний і далекосяжний крок в напрямку членства України у НАТО на саміті у Вашингтоні", – сказав Кулеба, зазначивши, що не хоче деталізувати поточні розмови.

Нагадаємо, посол США при НАТО Джуліан Сміт не очікує, що на саміті у Вашингтоні цього літа Україна отримає запрошення приєднатись до Північноатлантичного альянсу.

Помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борис Руге також допустив, що члени Альянсу можуть не запросити Україну до членства на саміті у Вашингтоні.