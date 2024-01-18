Помічник генсека НАТО: Україна може не отримати запрошення в Альянс у Вашингтоні

Помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борис Руге допускає, що члени Альянсу можуть не запросити Україну до членства на саміті, який відбудеться цього літа у Вашингтоні.

Про це він заявив у інтерв’ю LRT, пише "Європейська правда".

"Немає сумнівів, що Україна рухається до членства в НАТО, але ще рано говорити, чи буде наступний крок, як пропонує президент Зеленський", – сказав Руге, маючи на увазі потенційне запрошення до членства.

На уточнювальне запитання, чи можуть Україну не запросити, він відповів: "Саме так".

"Наступним кроком було б запрошення, і не ясно, чи побачимо ми таке запрошення у Вашингтоні. Я думаю, що ми повинні визнати, що в багатьох країнах-членах НАТО тривають дебати, що у 2024 році в країнах-членах НАТО відбудуться вибори. Отже, це частина загальної картини", – сказав він.

Руге висловив сподівання, що в Альянсі знайдуть "способи підкреслити той факт, що Україна наближається до НАТО".

Нагадаємо, на саміті у Вільнюсі у липні Альянс – через опір лідерів США та Німеччини – відмовився надати Україні запрошення до членства. Саміт також постановив, що для отримання запрошення Україна має виконати вимоги Річної національної програми (РНП).

Наприкінці листопада на засіданні Ради України-НАТО Україна представила адаптовану Річну національну програму щодо подальшого реформування за вимогами Альянсу. Саме на її основі члени НАТО будуть оцінювати прогрес Києва щодо вступу.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що країни НАТО мають зробити крок до наближення членства України в Альянсі на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року.