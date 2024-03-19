Кулеба о саммите НАТО: Работаем, чтобы сделать сильный, далеко идущий шаг к членству

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о взаимодействии с руководством и странами НАТО относительно того, какие результаты для Украины может принести предстоящий саммит альянса в Вашингтоне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время онлайн-брифинга с представителями более 160 СМИ из 65 стран мира.

"Мы активно взаимодействуем с руководством НАТО и с ключевыми союзниками относительно того, каким должен быть результат Вашингтонского саммита", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина соответствует главному критерию членства по способности защищать границы НАТО.

"Мы усердно работаем, чтобы сделать сильный и далеко идущий шаг в направлении членства Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне", – сказал Кулеба, отметив, что не хочет детализировать текущие разговоры.

Напомним, посол США при НАТО Джулиан Смит не ожидает, что на саммите в Вашингтоне этим летом Украина получит приглашение присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге также допустил, что члены Альянса могут не пригласить Украину к членству на саммите в Вашингтоне.