У Франції ув’язнили викрадача сумки з планами безпеки на Олімпіаді

Чоловік, якого підозрюють у крадіжці сумки інженера міста Парижа в поїзді на Північному вокзалі Парижа, був засуджений до 7 місяців кримінального ув'язнення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал BFMTV.

Кримінальний суд видав проти нього ордер на арешт.

Його судили за звинуваченням у крадіжці, вчиненій у транспортному засобі, що використовується для перевезення пасажирів, приховуванні майна, отриманого в результаті крадіжки, і відмові надати свій телефонний код судовим органам.

Він був затриманий 29 лютого слідчими регіональної транспортної безпеки (SRT). Підозрюваний, марокканської національності, вже відомий поліції за крадіжки багажу на Північному вокзалі.

Викрадена сумка інженера з паризької мерії була знайдена, але без його комп'ютера та USB-носіїв.

Цей випадок викликав великий ажіотаж після того, як джерело в поліції повідомило, що в цій сумці був комп'ютер і два USB-носії, на яких зберігалися плани безпеки Паризьких Олімпійських ігор, розроблені паризькою муніципальною поліцією.

"Важливо уточнити, що цей комп’ютер містив лише нотатки, пов'язані з дорожнім рухом у Парижі під час Олімпійських ігор, а не з чутливими пристроями безпеки", – зазначила наступного дня після крадіжки паризька прокуратура, яка розпочала розслідування.

Нагадаємо, сумка з комп'ютером і двома USB-накопичувачами з планами поліції щодо забезпечення безпеки під час Олімпійських ігор у Парижі була викрадена з поїзда на столичному вокзалі Gare du Nord.

Сумка належала інженеру з мерії Парижа. Він поклав сумку в багажне відділення над своїм сидінням.

Оскільки його поїзд затримувався, він вирішив пересісти на інший потяг, коли і виявив крадіжку.