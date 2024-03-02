Во Франции посадили похитителя сумки с планами безопасности на Олимпиаде

Мужчина, которого подозревают в краже сумки инженера города Парижа в поезде на Северном вокзале Парижа, был приговорен к 7 месяцам уголовного заключения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал BFMTV.

Уголовный суд выдал против него ордер на арест.

Его судили по обвинению в краже, совершенной в транспортном средстве, используемом для перевозки пассажиров, сокрытии имущества, полученного в результате кражи, и отказе предоставить свой телефонный код судебным органам.

Он был задержан 29 февраля следователями региональной транспортной безопасности (SRT). Подозреваемый, марокканской национальности, уже известен полиции за кражи багажа на Северном вокзале.

Похищенная сумка инженера из парижской мэрии была найдена, но без его компьютера и USB-носителей.

Этот случай вызвал большой ажиотаж после того, как источник в полиции сообщил, что в этой сумке был компьютер и два USB-носителя, на которых хранились планы безопасности Парижских Олимпийских игр, разработанные парижской муниципальной полицией.

"Важно уточнить, что этот компьютер содержал только заметки, связанные с дорожным движением в Париже во время Олимпийских игр, а не с чувствительными устройствами безопасности", – отметила на следующий день после кражи парижская прокуратура, которая начала расследование.

Напомним, сумка с компьютером и двумя USB-накопителями с планами полиции по обеспечению безопасности во время Олимпийских игр в Париже была похищена из поезда на столичном вокзале Gare du Nord.

Сумка принадлежала инженеру из мэрии Парижа. Он положил сумку в багажное отделение над своим сиденьем.

Поскольку его поезд задерживался, он решил пересесть на другой поезд, когда и обнаружил кражу.