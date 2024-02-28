З потяга на вокзалі Парижа викрали сумку з планами щодо заходів безпеки на Олімпіаді

Сумка з комп'ютером і двома USB-накопичувачами з планами поліції щодо забезпечення безпеки під час Олімпійських ігор у Парижі була викрадена з поїзда на столичному вокзалі Gare du Nord.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Сумка належала інженеру з мерії Парижа, повідомила поліція пізно ввечері у вівторок. Він поклав сумку в багажне відділення над своїм сидінням.

Оскільки його поїзд затримувався, він вирішив пересісти на інший потяг, коли і виявив крадіжку.

Інженер повідомив, що його робочий комп'ютер і дві флешки містили конфіденційні дані, зокрема, плани муніципальної поліції щодо забезпечення безпеки цьогорічної літньої Олімпіади.

Розслідування проводить регіональна транспортна поліція.

Дві тисячі співробітників муніципальної поліції і близько 35 000 співробітників служб безпеки будуть задіяні під час Ігор, які триватимуть з 26 липня по 11 серпня.

Париж вже неодноразово ставав ареною масштабних нападів, як, наприклад, в 2015 році, коли ісламістські екстремісти захопили музичний зал і відкрили стрілянину на терасах кафе, в результаті чого загинули 130 осіб.

Жителів французької столиці вже попередили про логістичні труднощі на тлі Олімпіади, а десятки готельних закладів у центрі Парижа вже поставили в рази вищі ціни на дати відкриття Ігор.

Уряд Франції намагається заздалегідь попередити людей про потенційні незручності, пов'язані з проведенням Олімпійських ігор – наприклад необхідності зчитування QR-коду для виходу з дому для людей, що живуть поблизу місць проведення заходів.